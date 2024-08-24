Поросло травой не только место наших встреч, но и владимирские дворы. Жители на улице Северная жалуются на непрерывно растущие джунгли. Правда вместо красивых экзотических растений здесь

Поросло травой не только место наших встреч, но и владимирские дворы. Жители на улице Северная жалуются на непрерывно растущие джунгли. Правда вместо красивых экзотических растений здесь борщевик Сосновского. Надежда Архипова, корреспондент «Шестого канала» Кажется, что полянка у дома №1 собрала всё многообразие растительности. Лопух, крапива, репейник, полынь и пустырник уже хорошо прижились на этой территории.