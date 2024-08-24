Житель региональной столицы осуждён на 2,5 года за телефонное мошенничество.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в июле 2023 года осуждённый вступил в сговор с неустановленными лицами. Целью было незаконное хищение денег путём телефонного мошенничества.Сообщница осуждённого позвонила пенсионерке из Владимира 12 июля 2023 года и сообщила ложную информацию о том, что она дочь потерпевшей и попала в ДТП. Разницу в голосе неизвестная объяснила травмой губы. Другая сообщница представилась сотрудницей полиции и для «помощи дочери» потребовала выплатить сумму в размере 400 тысяч рублей.В тот же день мошенники подобным образом незаконно обогатились у троих жителей Юрьев-Польского, похитив более 500 тысяч рублей. На данный момент осуждённый полностью признал вину и частично возместил ущерб. Суд приговорил мужчину к 2,5 годам в тюрьме общего режима.