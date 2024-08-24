Сезонная вакцина против гриппа уже прибыла в регион.

Сезонная вакцина против гриппа уже доставлена во Владимирскую область, и прививочная кампания против этой инфекции уже стартовала.Об этом рассказали накануне представители региональном министерства здравоохранения в пресс-центре ведомства. Глава министерства Евгений Янин призвал жителей Владимирской области пройти иммунизацию. Против гриппа целесообразно прививаться каждый год накануне эпидсезона.Кроме сезонной противогриппозной вакцины, регион располагает вакцинами против менингококка, против вируса папилломы человека (прививка для девочек) и др.Чиновники рассказали о том, как во Владимирской области проходит диспансеризация населения. В частности, за семь первых месяцев 2024 года врачи с профилактической целью осмотрели примерно 500 тысяч жителей региона.