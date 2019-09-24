Рак мозга у Анастасии Заворотнюк – самая громкая тема вот уже несколько недель. К обсуждению последних новостей о состоянии звезды Моей прекрасной няня подключились и ее бывшие мужья. Журналисты подозревают, что они могли нажиться скандале.

Рак мозга у Анастасии Заворотнюк – самая громкая тема вот уже несколько недель. К обсуждению последних новостей о состоянии звезды "Моей прекрасной няня" подключились и ее бывшие мужья. Журналисты подозревают, что они могли нажиться скандале.После известий о тяжелом состоянии Анастасии Заворотнюк на экранах появился ее первый муж Олаф Шварцкопф, с которым она рассталась четверть века назад. По некоторым данным, он и раньше за гонорар рассказывал о жизни со звездой, а теперь появилась новая тема для обсуждения.На днях Шварцкопф стал героем популярной передачи на одном из федеральных каналов. Кульминацией шоу стало обращение бывшего мужа к Заворотнюк: он извинился перед умирающей звездой.Второй муж звезды "Моей прекрасной няни" Дмитрий Стрюков придерживается другой позиции. Он наотрез отказывается обсуждать состояние Анастасии Заворотнюк и их личную жизнь. По данным , его не заинтересовали даже гонорары с шестью нулями.Как настоящий джентльмен ведет себя и актер Сергей Жигунов, с которым у Анастасии Заворотнюк был непродолжительный роман. Он отказывается копаться в грязном белье умирающей звезды в эфире федеральных каналов. В беседе с журналистами артист отзывается о бывшей партнерше по сериалу "Моя прекрасная няня" только положительно.Нынешний муж Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев, предпочитает хранить молчание. Он никак не комментирует состояние возлюбленной: близкие тщательно скрывают всю информацию. Говорят, он ни на шаг не отходит от больной жены, хоть и будет вынужден ее : контракт обязывает.Кто точно наживается на скандале, так это некоторые гадалки и экстрасенсы, которые, по слухам, буквально оккупировали территорию вокруг больницы, где находится звезда. Возможно, что-то удалось заработать и тем коллегам, которые распускают слухи о состоянии актрисы. Похоже, что остановить это сможет только подробное заявление близких о .