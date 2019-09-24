Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко устроил настоящий разнос Владимиру Зеленскому, который сменил его на посту президента Украины. Поводом стала инициатива нового главы государства о создании нового международного договора, который бы закрепил украинский суверенитет.

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко устроил настоящий разнос Владимиру Зеленскому, который сменил его на посту президента Украины. Поводом стала инициатива нового главы государства о создании нового международного договора, который бы закрепил украинский суверенитет.Последние новости Украины показали, что скандал с Владимиром Зеленским может разгореться даже после самого невинного высказывания или поступка украинского лидера. Бывший шоумен становится объектом для критики с самых разных сторон, однако наиболее последовательны в своих "антизеленских" настроениях Петр Порошенко и его сторонники.Так, бывший президент Украины сумел найти повод для критики даже в словах своего сменщика, которые, казалось бы, должен был горячо поддержать. Речь идет об идее Владимира Зеленского создать новый международный договор, который бы закрепил суверенитет Украины "на века"."Это тот случай, когда не стоит изобретать велосипед, потому что такой договор уже есть. Он называется Североатлантическим и является учредительным документом НАТО. Украине действительно следует к нему присоединиться, чтобы гарантировать свою безопасность", – цитирует издание "Обозреватель" Петра Порошенко.Политик устроил разнос президенту Украины на конференции Киевской территориальной организации своей партии "Европейская солидарность". При этом политик построил свою речь таким образом, словно Владимир Зеленский целенаправленно и злонамеренно отвернулся от идеи вступления в Североатлантический альянс. На самом же желе Украине ясно дали понять, что не ждут ее в рядах НАТО еще в тот момент, когда страной руководил сам Петр Порошенко.Материал дополняется.