Председатель Госдумы Вячеслав Володин открыл IV Совещание спикеров парламентов стран Евразии, темой которого стала Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство. Глава нижней палаты парламента России призвал своих коллег из других стран не отмалчиваться в ответ на угрозы глобальной безопасности.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин открыл IV Совещание спикеров парламентов стран Евразии, темой которого стала "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство". Глава нижней палаты парламента России призвал своих коллег из других стран не отмалчиваться в ответ на угрозы глобальной безопасности."Зачастую мы просто уходим от разговора о проблемах", – в своей речи на открытии мероприятия заметил Вячеслав Володин. Он добавил, что парламентариям необходимо признать не только проблемы, существующие в международных отношениях, но и те, которые затронули созданные ранее институты, а также касаются соблюдения международных соглашений и договоренностей.В частности, сложности испытывает ООН. "Ее игнорируют, единолично принимают решения о вводе войск, вмешательстве во внутренние дела суверенных государств", – напомнил спикер Госдумы. Он добавил, что подобный подход недопустим.Еще один международный институт, на правила которого отдельные государства предпочитают закрывать глаза, это ВТО. "Торговые войны развязаны в отношении Китая, России, Турции, Ирана. От санкций страдают государства, уходящие в Европейский союз", – рассказал Володин. Однако, добавил он, ни одна межпарламентская организация не выступила с требованием прекратить нарушение принятых ранее международных договоренностей.Сами межпарламентские структуры напомнил спикер Госдумы, были созданы для того, чтобы обсуждать и вырабатывать решения проблем на принципах равноправия. Однако и в этом случае наблюдается утрата первоначального смысла. "Они все больше играют роль политических организаций, которая сводится к различным спорным оценкам и мониторингам, а это наносит больше вреда, чем пользы", – подчеркнул председатель нижней палаты парламента."Двойные стандарты стали настолько обыденным подходом ведения международных отношений, что никто уже на это внимание не обращает", – рассказал Володин.Также спикер Госдумы обратил внимание собравшихся на нарушения договоренностей в области глобальной безопасности. В частности, речь идет о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Подобные действия, подчеркнул Володин, несут в себе угрозу для всего мирового сообщества и требуют соответствующей реакции."Мы должны сделать все, чтобы сохранить мир. Отмалчиваться в этой ситуации недопустимо и опасно", – заявил Володин.Спикер нижней палаты парламента России предложил своим коллегам из других стран использовать формат открывшегося мероприятия для того, чтобы вырабатывать конкретные решения в рамках гармонизации законодательства. Кроме того, Совещание спикеров парламентов стран Евразии необходимо использовать для разработки модельных законов в области противодействия наркотрафику, а также по вопросам межрегионального сотрудничества и миграционной политики.В частности, подчеркнул Вячеслав Володин, принятие модельного закона по борьбе с терроризмом должно позволить странам Евразии сформировать единый список террористических группировок. "Это будет реальный вклад со стороны парламентариев в борьбу с терроризмом", – уверен спикер Госдумы.