Уборщица из деревни Повалихино Костромской области Марина Удгодская победила на выборах главы сельского поселения. Одна набрала почти в два раза больше голосов, чем ее соперник — ..

Уборщица из деревни Повалихино Костромской области Марина Удгодская победила на выборах главы сельского поселения. Одна набрала почти в два раза больше голосов, чем ее соперник — действующий глава поселения Николай Локтев. «АиФ» разбирался, как ей это удалось.Кандидаты-землякиМарина Викторовна Удгодская родилась в деревне Лаврентьевское Чухломского района Костромской области, сейчас ей 35 лет. Окончила профессиональный лицей №23 им. Ф. В. Чижова. Это государственное учреждение начального профессионального образования. На странице лицея в соцсети указано, что он готовит специалистов в сферах лестного и сельского хозяйства, торговли, а также поваров.На выборы в Марину выдвинуло региональное отделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Ее соперником был кандидат от «Единой России», действующий глава сельского поселения Николай Локтев. Он земляк Марины — уроженец деревни Лаврентьевское. Сейчас ему 58 лет, образование высшее, окончил Костромской сельскохозяйственный институт.Несмотря на большой опыт работы, Николай Локтев выборы проиграл. По данным избиркома, за него проголосовали 48 человек (34,04%), а за его соперницу — 87 избирателей (61,7%). Явка на выборы в небольшом населенном пункте составила около 37%.«Никаких жалоб в ходе выборов главы Повалихинского сельского поселения не поступало. Выборы состоялись, сейчас нет никаких препятствий для вступления победившего кандидата в должность», — сообщили «АиФ» в областной избирательной комиссии.«Все опровергаю»После выборов некоторые СМИ сообщили, что Марина Удгодская была так называемым кандидатом-спойлером. Сообщается, что об участии в выборах ее попросил сам глава поселения, а результаты голосование стали неожиданностью для всех. Однако в беседе с журналистом «АиФ» Марина эту информацию опровергла.«Я все опровергаю, ничего такого не было. Я даже не вступила в полномочия, выхожу на работу (в должности главы поселения) с 1 октября и буду работать», — сообщила Марина Удгодская.Другие комментарии она давать отказалась. Николай Локтев также отказался комментировать прошедшие выборы.«Можно я не буду отвечать на эти вопросы? И еще я попрошу не звонить Марине Викторовне», — сказал Николай Локтев.Кстати, и Марина Удгодская, и Николай Локтев — депутаты Собрания депутатов Чухломского муниципального района Костромской области на непостоянной основе.