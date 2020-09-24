Уборщица из деревни Повалихино Костромской области Марина Удгодская победила на выборах главы сельского поселения. Одна набрала почти в два раза больше голосов, чем ее соперник — ..
Уборщица из деревни Повалихино Костромской области Марина Удгодская победила на выборах главы сельского поселения. Одна набрала почти в два раза больше голосов, чем ее соперник — действующий глава поселения Николай Локтев. «АиФ» разбирался, как ей это удалось.
Кандидаты-земляки
Марина Викторовна Удгодская родилась в деревне Лаврентьевское Чухломского района Костромской области, сейчас ей 35 лет. Окончила профессиональный лицей №23 им. Ф. В. Чижова. Это государственное учреждение начального профессионального образования. На странице лицея в соцсети указано, что он готовит специалистов в сферах лестного и сельского хозяйства, торговли, а также поваров.
На выборы в Марину выдвинуло региональное отделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Ее соперником был кандидат от «Единой России», действующий глава сельского поселения Николай Локтев. Он земляк Марины — уроженец деревни Лаврентьевское. Сейчас ему 58 лет, образование высшее, окончил Костромской сельскохозяйственный институт.
Несмотря на большой опыт работы, Николай Локтев выборы проиграл. По данным избиркома, за него проголосовали 48 человек (34,04%), а за его соперницу — 87 избирателей (61,7%). Явка на выборы в небольшом населенном пункте составила около 37%.
«Никаких жалоб в ходе выборов главы Повалихинского сельского поселения не поступало. Выборы состоялись, сейчас нет никаких препятствий для вступления победившего кандидата в должность», — сообщили «АиФ» в областной избирательной комиссии.
«Все опровергаю»
После выборов некоторые СМИ сообщили, что Марина Удгодская была так называемым кандидатом-спойлером. Сообщается, что об участии в выборах ее попросил сам глава поселения, а результаты голосование стали неожиданностью для всех. Однако в беседе с журналистом «АиФ» Марина эту информацию опровергла.
«Я все опровергаю, ничего такого не было. Я даже не вступила в полномочия, выхожу на работу (в должности главы поселения) с 1 октября и буду работать», — сообщила Марина Удгодская.
Другие комментарии она давать отказалась. Николай Локтев также отказался комментировать прошедшие выборы.
«Можно я не буду отвечать на эти вопросы? И еще я попрошу не звонить Марине Викторовне», — сказал Николай Локтев.
Кстати, и Марина Удгодская, и Николай Локтев — депутаты Собрания депутатов Чухломского муниципального района Костромской области на непостоянной основе.