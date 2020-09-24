Накануне состоялась пресс-конференция директора Департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгения Малышева.

Накануне состоялась пресс-конференция директора Департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгения Малышева. Это первое общение чиновника с журналистами в статусе руководителя регионального менеджера.Евгений Малышев обозначил приоритетное направление работы ведомства - охрана лесов от пожаров.С начала пожароопасного сезона на территории области зарегистрировано 65 возгораний на землях лесного фонда, все они ликвидированы подразделениями Владимирского лесхоза», – сообщил он.Особое внимание директор ведомства уделил проблеме незаконной вырубки лесов. Ежегодный допустимый объём изъятия древесины в нашем регионе составляет 2,2 млн кубометров.В то время как с начала года на землях лесного фонда выявлено 93 незаконных рубки. Ущерб от них оценивается в 60,9 млн рублей. С начала года возбуждено 39 уголовных дел, к уголовной ответственности привлечено три нарушителя. Административных штрафов наложено на общую сумму 2,7 млн рублей.