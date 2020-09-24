Инаугурация президента Александра Лукашенко стала для всех неожиданностью. Для чего белорусскому лидеру понадобилось скрывать свои планы? Мотивы Батьки раскрыл политолог Владимир Корнилов.

Инаугурация президента Александра Лукашенко стала для всех неожиданностью. Для чего белорусскому лидеру понадобилось скрывать свои планы? Мотивы Батьки раскрыл политолог Владимир Корнилов.Эксперт считает, что у белорусского лидера были причины для опасений. Он напомнил, что до этого оппозиционные телеграм-каналы призывали людей к акциям протеста, когда те узнают о дате инаугурации президента. Особенно усердствует канал Nexta, который публикует инструкции и указания для протестующих.Политолог отметил, что сама оппозиция не исключала кровавых столкновений в день инаугурации. Могут быть сотни и тысячи жертв, напомнил эксперт о заявлениях координацинного совета. Это еще один аргумент в пользу секретности мероприятия.По словам Корнилова, оппозиция фактически анонсировала кровопролитие в день инаугурации Лукашенко. Таким образом, у белорусского лидеры были все причины для опасений"На это он теперь может ссылаться: мы сорвали план массового кровопролития, публично анонсированного Координационным советом прямо в стенах Европарламента", – сказал аналитик в эфире ток-шоу Владимира Соловьева на телеканале "Россия-1".Инаугурация Александра Лукашенко состоялась во Дворце Независимости в инске 23 сентября. На церемонию были приглашены несколько сотен человек. Представителей иностранных государств, в том числе российского посла, на мероприятии не было.После этого в Минске и других городах начались стихийные акции протеста. В столице митинги оппозиции завершились ближе к полуночи. Силовики использовали для разгона протестующих спецсредства, в том числе водометы.В правоохранительных органах сообщили, что на протестах в Минске было задержано несколько десятков человек. Правозащитный центр "Весна" сообщил о 200 задержанных. Очередная акция оппозиции по традиции пройдет в воскресенье.