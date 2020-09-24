В нашем регионе организацию школы поручили Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику.

«Школа волонтёров наследия» – крупнейший просветительский проект в сфере добровольчества. Он развивается в рамках национального проекта «Культура», а во Владимирской области школу органищует Владимиро-Суздальский музей-заповедник.Как сообщила пресс-служба Владимирской области, «Школа волонтеров наследия» входит в программу Минкультуры «Волонтёры культуры». Ее основная задача — поддерживать добровольческие движения.Ученики будут изучать в Школе и теоретическую часть, слушать лекции, и практическую часть — заниматься в мастер-классах по работе с камнем, деревом и металлом. Занятия будут организованы на территории уникального архитектурного ансамбля – усадьбы Храповицкого в Муромцево. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, занятия будут проводиться с обязательным использованием средств индивидуальной защиты.Подать заявку на обучение в «Школе волонтёров наследия» могут все желающие на сайтах волонтерынаследия.рф, https://dobro.ru/ либо обратиться за помощью в регистрации во Владимиро-Суздальский музей-заповедник или Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия.