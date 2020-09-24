Вечером 23 сентября после тайной инаугурации Александра Лукашенко в Минске прошла массовая акция протеста. Силовики задержали более 200 демонстрантов.

Вечером 23 сентября после тайной инаугурации Александра Лукашенко в Минске прошла массовая акция протеста. Силовики задержали более 200 демонстрантов.Одному из протестующих удалось спастись. В Сети распространилась видеозапись, на которой молодой человек, убегая от милиционеров, садится в стоящее возле перекрестка такси.Силовики подбегают к автомобилю и пытаются открыть дверь, но в этот момент водитель резко дает по газам. Таксист задевает соседнюю машину, выезжает на тротуар, а затем проезжает на красный свет и скрывается.Многие пользователи похвалили действия водителя. Таксисту поставили "пять звезд" и в шутку предложили пост министра транспорта Белоруссии. Один из комментаторов пообещал спасителю качественный ремонт.Напомним, акции протеста в республике начались сразу после оглашения итогов выборов президента. По подсчетам ЦИК, первое место занял Александр Лукашенко. За него отдали голос большинство граждан – 80%.Оппозиция осталась недовольна результатами голосования. Руководство страны обвинили в фальсификации итогов. В середине августа был создан Координационный совет для обеспечения мирного трансфера власти.Президент Александр Лукашенко заявил, что беспорядки спровоцированы извне. В дестабилизации обстановки в Белоруссии якобы заинтересованы США и некоторые европейские государства.