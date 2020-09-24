Банк России запустил проект «Финансовый помощник» для владимирских школьников 8-11 классов и студентов.
Распоряжаться деньгами тоже надо учиться. Банк России запустил проект
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Финансовый помощник
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для владимирских школьников 8-11 классов и студентов. До 18 декабря профессионалы финансового рынка будут проводить обучающие онлайн-занятия.
Учащиеся Владимирской области узнают о личном планировании, инвестировании, страховании, особенностях использования банковских карт и правилах кибербезопасности. Школьники смогут задать вопросы в чате и обсудить конкретные ситуации с экспертами. Регистрация на.
Все занятия бесплатные.