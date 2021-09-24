ВТБ совместно с Аэрофлотом запустил акцию, которая позволит активным путешественникам выиграть билеты на рейсы авиакомпании. Специальное предложение действует при оплате перелетов в ..

ВТБ совместно с Аэрофлотом запустил акцию, которая позволит активным путешественникам выиграть билеты на рейсы авиакомпании. Специальное предложение действует при оплате перелетов в маркетплейсе программы лояльности ВТБ Мультибонус до 15 ноября.Принять участие в акции сможет любой участник программы лояльности Мультибонус ВТБ. Для этого достаточно до 15 ноября приобрести билет на авиарейс Аэрофлота в разделе «Путешествия» на сайте или в мобильном приложении и сохранить номер заказа. Клиент банка может совершить покупку, воспользовавшись накопленными милями, бонусами и бонусными рублями. При необходимости можно доплатить недостающую сумму средствами с карты ВТБ.Победители акции смогут получить один из пяти призов: билеты на рейсы компании Аэрофлот с возможностью вылета в рамках любого внутрироссийского направления туда и обратно (в экономическом классе) либо подарочный сертификат номиналом 20 тыс. рублей на оплату билетов Аэрофлота.Победители будут определены случайным образом 22 ноября и получат электронное письмо с информацией о призе и условиях его получения. Номера выигравших заказов также можно будет найти на сайте и в мобильном приложении программы Мультибонус в разделе «Новости».«Сегодня спрос на авиаперелеты как внутри страны, так и за рубеж постепенно восстанавливается. ВТБ поддерживает активный образ жизни своих клиентов и постоянно развивает программу Мультибонус, расширяя спектр предложений для путешественников. Ежегодная совместная акция с Аэрофлотом не только способствует восстановлению туристического потока внутри страны, но и позволит клиентам банка получить приятный сюрприз в преддверии новогодних праздников», – сообщил Роман Синенко, руководитель программы лояльности Мультибонус ВТБ.Клиенты ВТБ смогут получить призы в течение двух недель после завершения акции. Для этого они должны будут связаться с организаторами и выбрать направление и дату подарочного перелета, а также сообщить ФИО пассажира. Подарочные билеты оформляются по заявке победителя в течение 14 дней до планируемой даты вылета и облагаются налогами. Для перелетов можно выбрать любые даты до 1 ноября 2022 года (за исключением периодов повышенного спроса), при этом билеты действительны только на собственных рейсах Аэрофлота. После оформления авиабилета изменения даты, рейса, маршрута и данных пассажира не предусмотрены, а если перелет запланирован на 2022 год, то оформить билет можно будет после 15 января.