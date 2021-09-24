«Ростелеком» ввел в тестовую эксплуатацию первые базовые станции, подключенные в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Работы завершены в Ковровском и Кольчугинском ..

«Ростелеком» ввел в тестовую эксплуатацию первые базовые станции, подключенные в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Работы завершены в Ковровском и Кольчугинском районах. Программа предусматривает установку вышек связи в малых населенных пунктах, где численность жителей составляет от 100 до 500 человек. Жители получают возможность пользоваться всеми преимуществами современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в интернет по технологии LTE (4G).Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Из-за малочисленности населения небольшие населенные пункты не попадают ни под одну из уже существующих программ по цифровизации. А между тем сельчане нуждаются не только в общении, но и в необходимости пользоваться доступными для других граждан страны услугами. С введением в эксплуатацию базовых станций доступный интернет сделает возможным дистанционное обучение и работу, онлайн-взаимодействие с госструктурами, а также телемедицину. До конца текущего года во Владимирском регионе будет построена 21 базовая станция. Возможность пользоваться мобильной связью и интернетом появится почти у 15 тысяч человек».Сергей Орлов, директор департамента цифрового развития администрации Владимирской области:«УЦН 2.0 стал продолжением проекта по устранению цифрового неравенства. Появление базовых станций в селах и деревнях — это важный шаг к равномерному покрытию современными услугами связи всей территории Владимирской области, в том числе и самых отдаленных ее районов. Пандемия показала, что свободный доступ в интернет крайне необходим, в частности, для обучения. Не говоря уже о том, что отсутствие сотовой связи – это потенциальная угроза для жизни и здоровья, так как невозможно оперативно вызвать Скорую помощь или пожарную охрану. Поэтому вопросам развития связи мы уделяем особое внимание».В апреле 2021 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России) и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с ним компания приступила к реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (проект УЦН 2.0), который предусматривает организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах (от 100 до 500 человек). Всего до 2030 года мобильная связь должна стать доступной более чем в 24 000 населенных пунктов страны, в том числе в 1 198 — до конца 2021 года. После запуска базовых станций в эксплуатацию и подключения необходимого оборудования в населенные пункты, где нет офисов продаж, будут выезжать специалисты компании для оформления договоров и выдачи сим-карт.Получить больше информации о проекте УЦН можно на официальном «Ростелекома» или по бесплатному номеру телефона 8 800 301 00 35.