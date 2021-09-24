Во Внукове привели в порядок парковую зону за Комбинатом бытового обслуживания (КБО). Там посадили новые деревья, организовали пешеходные дорожки, обновили детскую и спортивную площадки и установили камеры видеонаблюдения, рассказал глава муниципального округа Внуково Василий Рогов.

Во Внукове привели в порядок парковую зону за Комбинатом бытового обслуживания (КБО). Там посадили новые деревья, организовали пешеходные дорожки, обновили детскую и спортивную площадки и установили камеры видеонаблюдения, рассказал глава муниципального округа Внуково Василий Рогов.Зеленая территория находится на пересечении основных пешеходных маршрутов района. Рядом расположен аэропорт, одноименные культурный и торговый центры. Поблизости стоит более 20 домов с живущими в них 5 тыс. человек."Подготовительные работы начались 14 апреля 2021 г., полностью проект завершили в середине сентября. В парке посадили 74 дерева, 732 кустарника, разместили цветники и газон общей площадью 18 тыс. кв. метров", – рассказал Рогов.Специалисты также обновили покрытие детской и спортивной площадок, организовали новые пешеходные дорожки. Для удобства жителей их проложили на месте "народных троп". В самом парке установили камеры видеонаблюдения и обновили уличное освещение. Работы велись по программе "Мой район".В рамках проекта также благоустроили семь дворов, расположенных на Большой Внуковской, Аэрофлотской и Центральной улицах, прилегающих к парку, добавил Рогов.Полностью обновлены детские и спортивные площадки во дворах домов № 2/5 и 6 на Аэрофлотской улице, а также дома № 15 на Большой Внуковской. Там же завершают ремонтировать фасад дома № 17.