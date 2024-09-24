Продюсер Сергей Дворцов поделился интересной информацией о гонорарах и райдере известной певицы Любови Успенской. По его словам, минимальная стоимость выступления артистки составляет четыре миллиона рублей.

Продюсер Сергей Дворцов поделился интересной информацией о гонорарах и райдере известной певицы Любови Успенской. По его словам, минимальная стоимость выступления артистки составляет четыре миллиона рублей.Успенская, безусловно, остается одной из самых востребованных исполнителей шансона, и ее популярность не угасает с течением времени. Дворцов отметил, что большинство заказчиков — это состоятельные любители шансона."Ее очень любят влиятельные люди из разных структур", — добавил продюсер, указывая на высокий уровень интереса к ее творчеству. Гонорар за выступление может варьироваться от четырех до пяти миллионов рублей, а если концерт проходит не в Москве, то к этой сумме добавляется ещё 500−700 тысяч рублей.Что касается райдера Успенской, то он довольно стандартный и не содержит экзотических требований. Артистке необходимы негазированная и газированная вода, а также холодные и горячие закуски. Среди других требований — наличие зеркала и утюга, что говорит о ее стремлении поддерживать комфортные условия во время гастролей.Одним из интересных моментов является предпочтение певицы к алкоголю. "Она любит коньяк", — отметил Дворцов, добавляя, что алкоголь может быть включен в райдер. Также важным аспектом является ВИП-трансфер. Для путешествий артистка предпочитает комфортные условия: это может быть самолет бизнес-класса или люкс в поезде. Такие требования вполне объяснимы для звезды, которая привыкла к определенному уровню жизни.Любовь Успенская продолжает активно выступать и радовать своих поклонников новыми концертами. Ее влияние на музыкальную сцену остается значительным, а интерес к творчеству только растет. В недавнем интервью артистка также прокомментировала решение суда взыскать с Филиппа Киркорова 90 тысяч рублей, что вновь привлекло внимание общественности к ее персоне.