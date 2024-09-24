Выставка с таким названием открылась в музее-заповеднике «Александровская слобода».

Выставка с таким названием открылась в музее-заповеднике «Александровская слобода». Это совместный проект с Новгородским музеем-заповедником. Благодаря ему александровцы и гости средневековой столицы увидят около 200 археологических находок, связанных с обувью, а также инструменты сапожного производства и «тематические» элементы костюма. 45 экспонатов - собранные из фрагментов экземпляры основных типов кожаной обуви X-XV вв. (Ни в одном музее столько цельных форм не сохранилось!)Куратор проекта, старший научный сотрудник Новгородского музея-заповедника Анна Владимировна Фомина делится подробностями: «Выставка впервые покинула пределы нашего музея, это ее «гастрольная премьера». Здесь представлены действительно уникальные артефакты. Например, детский сапожок, украшенный декором и серебряными клепками, который мы нашли на раскопе. Есть специально сшитые для погребения сапоги XII-XIII вв. из саркофага Юрьева монастыря. Будут интересны настоящие коньки XII в. с полозьями из костей животных, а также ледоходные шипы, предотвращающие падение. А еще мы привезли берестяные грамоты – послания с упоминанием обуви. На выставке посетители смогут оценить огромный труд археологов и реставраторов».Обувь издревле являлась показателем статуса и достатка. Еще в Древней Руси жители Великого Новгорода вместо лаптей носили красивую и практичной кожаную обувь, которую заказывали у сапожников. Мастерские стали появляться на усадьбах города в XII-XIII вв. Из выделанных шкур рогатого скота изготавливали разнообразную обувь – от простой до богато украшенной разноцветными узорами. Кстати, выражение «шевели поршнями» родом из древности. На выставке поршней много – их использовали и как недорогую обувь, и в качестве калош, чтобы в межсезонье защитить более ценную.Кстати, это одна из немногих выставок, на которой есть локация «Трогайте, пожалуйста». Новгородцы привезли уникальные тактильные экспонаты – реконструкции всех видов средневековой обуви. В первую очередь, такие предметы важны для людей с ограниченными возможностями, но привлекут они и детей. Здесь же ребята могут посмотреть короткий мультфильм о средневековой обуви новгородцев и процессе реставрационной сборки сапога.Куратор проекта, зав. экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника Анастасия Листопад рассказывает: «Несколько лет назад музеи, расположенные на территории средневековых кремлей, объединились в ассоциацию «Кремли России». Благодаря этому мы получили возможность создавать новые творческие проекты, транслируя «историю», хранящуюся в музейных коллекциях, в другие регионы. Ярким примером такой работы является эта выставка с нашими давними партнерами. Для нас тема русского средневековья близка, вернее, это и наша тема. Радует, что теперь мы можем расширить информационное поле для посетителей. Мы дополнили выставку своими предметами – это сапожные инструменты XIX в., иллюстрирующие эволюцию ремесла. Уверена, что для семейной аудитории проект «Легкой поступью по мостовой» станет отличным поводом для совместного похода в музей!».Для школьников разработана интерактивная тематическая экскурсия.