- Откуда у мужчин следы помады на туловище?
- Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к физиологам. Не все женщины знают, что кожа мужчины обладает памятью. Она запоминает всё, что происходило в детстве мужчины (особенно в младенчестве). Маленького мужчину мамочка целует во все места. И вот - спустя годы, может быть, в результате стресса или корпоративной вечеринки, кожа неожиданно вспоминает подобные поцелуи - и на мужском теле проявляются так называемые поцелуйные стигматы. А то, что эти следы разноцветные и пахнут женской помадой, то всему виной необычная локальная пигментация и работа каких-то там желёзок...
еще анекдот!