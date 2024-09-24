Кристина Орбакайте, видимо, не планирует возвращаться на родину.

Кристина Орбакайте, видимо, не планирует возвращаться на родину.Еще недавно Орбакайте заявила, что не намерена больше возвращаться на родину. Чтобы ее слова не расходились с делом, певица решила окончательно разорвать все связи с Россией. Дочь Пугачевой намерена избавиться от своих активов в нашей стране на сумму более 500 млн рублей.Среди недвижимости дача Пугачевой в Солнечногорском районе, которая не продается уже на протяжении двух лет. Риэлторы в один голос заявляют, что это направление сейчас не пользуется спросом. Дом в Подмосковье на Истре Примадонна подарила дочери еще 10 лет назад. В семейном родовом поместье три этажа. Площадь особняка 760 квадратных метров и занимает он участок размером 80 соток. Сначала коттедж пытались продать за 225 миллионов рублей, сейчас он стоит 162 млн. Недавно появились слухи, что покупатель на эту недвижимость уже нашелся, но для того, чтобы продать дом пришлось еще снизить цену.Кроме этого, у Орбакайте имеются две элитные квартиры в центре Москвы. На территории жилищного комплекса располагается вся необходимая инфраструктура. Обе квартиры на 8 этаже оснащены панорамными окнами. За каждые апартаменты площадью чуть более 220 квадратных метров исполнительница просит 200 миллионов рублей.Напомним, недавно Кристина Орбакайте попрощалась с Россией. Она заявила, что мартовский концерт в Санкт-Петербурге был последним. Звезда не намерена выступать на родине, но сообщила, что, может быть, еще вернется в нашу страну "в лучшей жизни".Орбакайте уже давно постоянно живет в США с мужем и дочерью Клавдией, в 2022 году к ней перебрался и ее старший сын Никита Пресняков. Другой отпрыск Кристины Дени Байсаров, по слухам, живет в России и покидать ее пока не собирается.