Ярослав Дронов работает над своей репутацией.

Ярослав Дронов работает над своей репутацией.14 сентября российский певец Ярослав Дронов, поющий под псевдонимом SHAMAN, должен был выступать на Дне города и края в Ставрополе. На это из городского бюджета было выделено 15 млн рублей. Но за несколько дней до мероприятия губернатор провел опрос среди жителей, которые высказались против таких больших затрат на артистов в непростое для страны время.Прокуратура подтвердила, что отвергнутый ставропольцами певец отказался от гонорара и вернул полученные 15 млн 300 тысяч в бюджет края. Между представителями исполнителя и и филармонией было заключено соглашение о расторжении договора.Запланированное на 24 сентября выступление в Нижнем Тагиле также было отменено. И это не последняя отмена. Также сообщается о том, что по техническим неполадками концерт Шамана был отменен и в Магнитогорске.По мнению поклонников Ярослава Дронова, такие изменения происходят из-за громкого скандала в Оренбурге. Там певец выступил на праздновании Дня города за 16 млн рублей. Общественность была возмущена такими нецелесообразными тратами бюджетных средств, в то время, как не все жители, пострадавшие от весеннего паводка, получили компенсацию. Видимо, жители других регионов оказались солидарны с оренбуржцами. Многие россияне советовали Дронову отказаться от такого большого гонорара или раздать его жителям. На это Шаман никак не отреагировал.Ранее также сообщалось, что планируется пересмотреть региональные бюджеты на предмет излишних трат и заложить на подобные мероприятия сумму в размере не более 1 млн рублей.