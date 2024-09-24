Четыре года лишения свободы условно получил пенсионер из Камешково за совершение преступлений против общественной безопасности. Если быть точнее, мужчина за один день сообщил заведомо

Четыре года лишения свободы условно получил пенсионер из Камешково за совершение преступлений против общественной безопасности. Если быть точнее, мужчина за один день сообщил заведомо ложную информацию о двух готовящихся взрывах. Об этом рассказали в пресс-службе Камешковского райсуда. Преступления камешковец совершил 27 мая этого года. Будучи пьяным, он позвонил в администрацию района и заявил, что в