В рамках перекрестных Годов культуры России и Китая в Столичном музее Пекина 25 сентября открывается большая выставка русского искусства. Проект "Русская душа" представляют Третьяковская галерея, Владимиро-Суздальский музей-заповедник и "ВКонтакте". В центре внимания - чуть ли не вся история русского искусства: на одном полюсе - древнерусская живопись и золотой век (всего 56 работ), на другом - медиаарт начала XXI века.
Открывается выставка привычной русскому глазу классикой - хрестоматийными именами из Третьяковской галереи: Иван Айвазовский, Василий Перов, Алексей Саврасов, Василий Суриков. Раздел "Симфония пейзажей" посвящен могучим русским рекам, бескрайним полям, заснеженным лесам: здесь представлены работы Григория Мясоедова, Архипа Куинджи, Николая Гриценко и других художников.
"Запрос на ретроспективную выставку был именно с китайской стороны, - рассказала "РГ" главный специалист отдела зарубежных выставок Третьяковской галереи Анна Ашкинази. - Мы предлагали показать определенный период - пейзаж конца XIX - начала XX веков, но координатор Столичного музея Пекина училась на искусствоведа в Санкт-Петербурге и потому составила список желаемых работ, а мы уже отбирали их исходя из нашего плана - какие-то картины могли быть заявлены на другие выставки. Так что нашей совместной задачей было показать Россию максимально широко, представить художников, которые писали на самые разные темы".
В Китае показывают вещи как из запасников, так и из экспозиции. "На выставке есть портреты, пейзажи, бытовые сцены, две иконы - "Богоматерь Владимирская" XVII века - один из наиболее чтимых образов в России, - продолжает Анна Ашкинази. - И образ первой половины XVI века "Чудо Георгия о Змие". Он, как известно, на гербе Москвы. Есть работа Федора Алексеева "Красная площадь в Москве". Есть Шишкин "В парке" - это просто русский лес. У нас отражены и революционные события: мы же понимаем, куда едем: поэтому даем "Ленина в Смольном" Бродского, несмотря на ее масштабы и сложности с экспонированием, "Трубачей Первой Конной армии" Грекова. А с другой стороны, есть "спокойные" вещи - например, "Юрьев монастырь" Петра Кончаловского".
В разделе "Лики души" - портрет Антона Чехова, чуть ли не самый известный в истории, кисти Иосифа Браза. Кстати, Чехова китайцы знают хорошо, потому что изучают его в школе. Здесь же парадный портрет графини Тулиновой Федора Рокотова и нежная "Золотошвейка" Василия Тропинина.
А кульминационное полотно пекинского проекта "Картина и зрители" Эрика Булатова вписано в раздел "Прекрасная жизнь" по соседству с работами Александра Дейнеки, Юрия Пименова, Гелия Коржева о человеке эпохи СССР.
"Мы предложили Булатова сами, - продолжает Анна Ашкинази. - Очень символично, что на картине изображена экскурсия в Третьяковской галерее, во время которой зрители, стоящие кто спиной, кто в профиль, изучают "Явление Христа народу" Александра Иванова. И посетители выставки в Китае будто бы вступят в диалог с этой работой". Эта картина как мостик ко дню сегодняшнему, который представлен медиаартом - короткими видео, на которых кокошники превращаются в кибершлемы, а фрески Страшного суда - в огненные химеры.
Когда к тысячелетию Суздаля команда "ВК Культура" предложила арт-резиденцию современным медиахудожникам, чтобы они могли создать цифровую летопись города, директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева поддержала эту идею.
"Мы получили работы высочайшего качества, - рассказал "РГ" один из кураторов пекинской выставки Александр Карлявин. - Наша арт-резиденция была наполнена различными событиями: это не только посещение знаковых мест города, но и глубокое погружение на мастер-классах и общение с музейными работниками. Каждый из художников получил уникальный личный опыт, который заложил в свою работу, отразив виденье города и его истории. Для кого-то это была взаимосвязь храмовой архитектуры и окружающей природы с человеком, кто-то впечатлился традиционными головными уборами".
Для пекинского проекта отобрали работы девяти художников. "Коруны", или кокошники, по задумке автора Юлии Cyberflora переносят в Суздаль будущего. YOmoYO вдохновил главный суздальский "саундтрек" - колокольный звон. Даниил Зуев перечитал древние сказания о тысячелетнем граде и сочинил свою "Суздальскую сказку".
Кстати, искусственный интеллект помогал художникам. "ИИ выступал как техническое средство для создания работ, подобно тому, как классический художник использует традиционные инструменты - масло, карандаш, темперу, холст", - продолжает Карлявин. Русский проект в Пекине подтверждает, что дуэт классики и современности возможен. Любое искусство, создано оно в XXI веке или рождено 800 лет назад, может находиться в диалоге, ведь это универсальный способ проживания реальности.