В рамках перекрестных Годов культуры России и Китая в Столичном музее Пекина 25 сентября открывается большая выставка русского искусства. Проект "Русская душа" представляют Третьяковская галерея, Владимиро-Суздальский музей-заповедник и "ВКонтакте". В центре внимания - чуть ли не вся история русского искусства: на одном полюсе - древнерусская живопись и золотой век (всего 56 работ), на другом - медиаарт начала XXI века.

Открывается выставка привычной русскому глазу классикой - хрестоматийными именами из Третьяковской галереи: Иван Айвазовский, Василий Перов, Алексей Саврасов, Василий Суриков. Раздел "Симфония пейзажей" посвящен могучим русским рекам, бескрайним полям, заснеженным лесам: здесь представлены работы Григория Мясоедова, Архипа Куинджи, Николая Гриценко и других художников."Запрос на ретроспективную выставку был именно с китайской стороны, - рассказала "РГ" главный специалист отдела зарубежных выставок Третьяковской галереи Анна Ашкинази. - Мы предлагали показать определенный период - пейзаж конца XIX - начала XX веков, но координатор Столичного музея Пекина училась на искусствоведа в Санкт-Петербурге и потому составила список желаемых работ, а мы уже отбирали их исходя из нашего плана - какие-то картины могли быть заявлены на другие выставки. Так что нашей совместной задачей было показать Россию максимально широко, представить художников, которые писали на самые разные темы".В Китае показывают вещи как из запасников, так и из экспозиции. "На выставке есть портреты, пейзажи, бытовые сцены, две иконы - "Богоматерь Владимирская" XVII века - один из наиболее чтимых образов в России, - продолжает Анна Ашкинази. - И образ первой половины XVI века "Чудо Георгия о Змие". Он, как известно, на гербе Москвы. Есть работа Федора Алексеева "Красная площадь в Москве". Есть Шишкин "В парке" - это просто русский лес. У нас отражены и революционные события: мы же понимаем, куда едем: поэтому даем "Ленина в Смольном" Бродского, несмотря на ее масштабы и сложности с экспонированием, "Трубачей Первой Конной армии" Грекова. А с другой стороны, есть "спокойные" вещи - например, "Юрьев монастырь" Петра Кончаловского".В разделе "Лики души" - портрет Антона Чехова, чуть ли не самый известный в истории, кисти Иосифа Браза. Кстати, Чехова китайцы знают хорошо, потому что изучают его в школе. Здесь же парадный портрет графини Тулиновой Федора Рокотова и нежная "Золотошвейка" Василия Тропинина.А кульминационное полотно пекинского проекта "Картина и зрители" Эрика Булатова вписано в раздел "Прекрасная жизнь" по соседству с работами Александра Дейнеки, Юрия Пименова, Гелия Коржева о человеке эпохи СССР."Мы предложили Булатова сами, - продолжает Анна Ашкинази. - Очень символично, что на картине изображена экскурсия в Третьяковской галерее, во время которой зрители, стоящие кто спиной, кто в профиль, изучают "Явление Христа народу" Александра Иванова. И посетители выставки в Китае будто бы вступят в диалог с этой работой". Эта картина как мостик ко дню сегодняшнему, который представлен медиаартом - короткими видео, на которых кокошники превращаются в кибершлемы, а фрески Страшного суда - в огненные химеры.Когда к тысячелетию Суздаля команда "ВК Культура" предложила арт-резиденцию современным медиахудожникам, чтобы они могли создать цифровую летопись города, директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева поддержала эту идею."Мы получили работы высочайшего качества, - рассказал "РГ" один из кураторов пекинской выставки Александр Карлявин. - Наша арт-резиденция была наполнена различными событиями: это не только посещение знаковых мест города, но и глубокое погружение на мастер-классах и общение с музейными работниками. Каждый из художников получил уникальный личный опыт, который заложил в свою работу, отразив виденье города и его истории. Для кого-то это была взаимосвязь храмовой архитектуры и окружающей природы с человеком, кто-то впечатлился традиционными головными уборами".Для пекинского проекта отобрали работы девяти художников. "Коруны", или кокошники, по задумке автора Юлии Cyberflora переносят в Суздаль будущего. YOmoYO вдохновил главный суздальский "саундтрек" - колокольный звон. Даниил Зуев перечитал древние сказания о тысячелетнем граде и сочинил свою "Суздальскую сказку".Кстати, искусственный интеллект помогал художникам. "ИИ выступал как техническое средство для создания работ, подобно тому, как классический художник использует традиционные инструменты - масло, карандаш, темперу, холст", - продолжает Карлявин. Русский проект в Пекине подтверждает, что дуэт классики и современности возможен. Любое искусство, создано оно в XXI веке или рождено 800 лет назад, может находиться в диалоге, ведь это универсальный способ проживания реальности.