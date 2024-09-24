Наталья Чистякова-Ионова продолжит выступать.

Наталья Чистякова-Ионова продолжит выступать.Певица Глюкоза после недавнего позора в Красноярске и последовавшего за этим лечения в рехабе изменила свой логотип и псевдоним. Теперь она намерена называться не Глюк'oZa, как было ранее, а Glukoza. Артистка не комментировала смену имени, а просто презентовала под ним свой свежий трек. Но не только это подверглось обновлению. СМИ стало известно, как изменился райдер Натальи Ионовой.Оказалось, что сами требования остались практически теми же. Никуда не делся даже коньяк Hennessy XO вместе с нарезками, фруктами, медом и всем остальным. Также в гримерке не должно быть посторонних и запрещено снимать. Что касается передвижения – то это перелеты бизнес-классом, самые престижные автомобили и группа охранников.А вот ценник Глюкоза снизила почти вдвое. Теперь ее выступление стоит до 2,5 миллионов рублей. Кроме того, певица обещает на корпоративах исполнять свои старые хиты, несмотря на проблемы с бывшим продюсером Максом Фадеевым.На концертах обновленная Glukoza планирует все же петь новые треки. Но объявлять ее можно, как раньше. Хотя продюсер Павел Рудченко высказывался, что схитрить Ионовой вряд ли удастся, и Фадеев не оставит ее в покое даже с таким именем. Ведь, по сути, артистка ничего не изменила, а если попробует петь еще и песни, принадлежащие лейблу музыканта, то ей стоит готовиться к судебному иску.