На Вокзальном спуске во Владимире активно благоустраивают территорию сквера у фонтана. Уже началась подготовка к укладке новой плитки, которая свяжет автобусную остановку с вокзалом.

На Вокзальном спуске во Владимире активно благоустраивают территорию сквера у фонтана. Уже началась подготовка к укладке новой плитки, которая свяжет автобусную остановку с вокзалом. Особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды, подчеркнули в городской администрации. В рамках работ старая плитка демонтирована, и в скором времени подрядчик приступит к разбивке территории, прокладке геометрических параметров дорожек, укладке плитки