Автомобили будут доставлять медиков на вызовы

20 легковых автомобилей из автопарка администрации Владимирской области переданы в распоряжение участковых врачей региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.Из-за нехватки транспорта участковые терапевты и педиатры вынуждены добираться до пациентов пешком. Это неудобно и долго. Цель передачи автомобилей в пользование медиков – улучшение качества медицинского обслуживания владимирцев во время пандемии. Сейчас на амбулаторном лечении во Владимирской области находится более 1300 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, многие – в областном центре. Кроме того, в сутки областная служба скорой и неотложной медицинской помощи фиксирует от 200 до 500 обращений за медпомощью.