Решение о том засчитают гостям техническое поражение или матч перенесут на другую дату будет принимать контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

Запланированный на 29 октября матч между «Торпедо» и ФК «Чита» отменён из-за коронавируса. Сообщает пресс-служба владимирского клуба.Причиной послужили положительные тесты на ковид в стане читинской команды. Решение о том засчитают гостям техническое поражение или матч перенесут на другую дату будет принимать контрольно-дисциплинарный комитет РФС.Отметим, что подопечные Дмитрия Вязьмикина одержали в ПФЛ . Последним поверженным соперником стал коллектив из Твери.