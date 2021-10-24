Членство Украины в Евросоюзе и НАТО является вопросом времени. Так считает министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Членство Украины в Евросоюзе и НАТО является вопросом времени. Так считает министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.Стремление Украины вступить в НАТО и ЕС обсуждается уже не первый год. Данная тема периодически выносится на повестку для определенных политических целей.Очередное громкое заявление, связанное с этим, сделал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По словам дипломата, Незалежная получит возможность нести ответственность за безопасность и процветание Европы.Кулеба сообщил, что Киев взял соответствующий внешнеполитический курс. Политик отметил, что на сегодняшний день у Украины есть много актуальных проблем, которые необходимо решить в ближайшее время. Так или иначе, дипломат охарактеризовал последние несколько десятков лет украинской истории фразой "большой успех".Министр иностранных дел страны считает, что Украина уже смогла стать перспективным . Стоит отметить, что несколько дней назад Кулеба также высказывался по данному поводу. Он говорил, что Европа будет неполноценной без Украины.При этом у депутата Верховной рады Надежды Савченко иное мнение на этот счет. Она убеждена, что Незалежная не готова к .