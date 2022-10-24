Смотреть видео с собакой Блю – одно удовольствие, а слушать при этом ее серенады – настоящий подарок. Мохнатая красотка легко затмит любую звезду эстрады, поэтому на сцену ее пока не зовут.

Смотреть видео с собакой Блю – одно удовольствие, а слушать при этом ее серенады – настоящий подарок. Мохнатая красотка легко затмит любую звезду эстрады, поэтому на сцену ее пока не зовут.Золотистый ретривер по кличке Блю давно покоряет пользователей Сети своим талантом. Четвероногая красотка всерьез увлечена музыкой и регулярно выступает перед камерой. Хозяин гордится милым животным и размещает в Сети видео при участии собаки.Спорить о вокальных способностях рыжеволосой артистки не приходится. Кажется, будто она рождена для сцены. Душой мохнатая дива там, а задом пока на траве, однако все может поменяться!В октябре собака Блю исполнила серенады для любимого человека, который успел запечатлеть мини-концерт на видео. На ютуб-канале ViralHog ролик привел публику в восторг. Количество поклонников хвостатой звезды заметно увеличилось. "У этой собаки больше таланта в создании музыки, чем у 90% современных музыкантов", — отметили в комментариях.