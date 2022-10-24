Грустные новости: ведущего КВН Александра Маслякова раздавила беда.

Грустные новости: ведущего КВН Александра Маслякова раздавила беда.Советский и российский телеведущий, символтелеигры КВН Александр Васильевич Масляков потихоньку уходит на пенсию. Такиеслухи начали появляться после того, как вместо ведущего на сцену стали выходитьего коллеги. Сам Масляков-старший говорил, что просто заразился COVID-19во второй раз и ушел на самоизоляцию.Одним из сменщиков ведущего выступил ДмитрийНагиев. Другой коллега Александра Маслякова Валдис Пельш считает, что совсемскоро 81-летний мужчина вернется к работе.Пока официального заявления ни от АлександраМаслякова, ни его компании не поступало. Однако, уже сейчас стало известно обуходе ведущего.Поисковик и гадатель на картах АлександрКинжинов сделал расклад на Маслякова старшего и узнал, выйдет ли ведущий кзрителям. По его словам, полноценно работать Александр Васильевич уже не может.Он появится на телеэкране в начале 2023 года несколько раз и на этом завершитпубличную деятельность."Потом, ксожалению, уйдет окончательно", — предрекает судьбу Александра Маслякова гадатель.Ранее один из бывшихигроков КВН актер Михаил Башкатов делился мнением, что, скорее всего,Александру Маслякову уже тяжело даются трехчасовые съемки. Все-таки серьезныйвозраст дает о себе знать.