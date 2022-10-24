Смотрите в программе Вести-Владимир:
Временные неудобства
Стационар закрыт, батареи срезаны....
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
Временные неудобства
Стационар закрыт, батареи срезаны. Как идет ремонт в Уршельской больнице, и куда на это время перевели пациентов?
Вырубка сосен
В микрорайоне Коммунар здоровые сосны пошли под топор. Насколько законна вырубка "зеленого пояса" областного центра?
Прощание с Груздевым
И во Владимире простились с Александром Груздевым. Человеком, который стоял у истоков областного телевидения.