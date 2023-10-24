Владимирский фотограф Владислав Тябин похвастался “уловом” в социальных сетях. На кадрах с фотоловушки сразу 4 лося – одна самка и три самца. Такому вниманию девушки могут только

Владимирский фотограф Владислав Тябин похвастался “уловом” в социальных сетях. На кадрах с фотоловушки сразу 4 лося – одна самка и три самца. Такому вниманию девушки могут только позавидовать. Владислав Тябин регулярно расставляет фотоловушки на природе в окрестностях Владимира. В этот раз удача (и лоси) повернулись к нему лицом: “Такого мои фотоловушки ещё не видели!” –