Агата Муцениеце не перестает удивлять своими экстравагантными поступками. Но с обнаженкой она повторилась, надо признать.

Агата Муцениеце не перестает удивлять своими экстравагантными поступками. Но с обнаженкой она повторилась, надо признать.Красотка Агата Муцениеце не находит времени для уныния после развода. А даже наоборот. В жизни матери двоих детей и бывшей супруги актера Павла Прилучного зажигаются новые огни. И эти огни светят прямо из кабаре "Crave", в котором знойная брюнетка заменила Екатерину Варнаву.Откровенное шоу "Абсолютно другая нага", в котором участвует Агата Муцениеце, предполагает, что нужно снять с себя все "наностное" – из хлопка, синтетики и прочих материалов. В общем, нужно выйти к народу "в чем мать родила". И Агата, кажется, с особенным удовольствием рада представить публике свою "оттюнингованную" рельефную фигурку. Стоимость билета для любителей созерцать природные формы доходит до 50 тысяч рублей. Недешево, к слову сказать, стоит взглянуть на обнаженную Агату.Но это не последняя высота для 34-летней актрисы. Агата Муцениеце берет выше: новая участница откровенного шоу решила поздравить в своем блоге театр, который подарил ей новую роль. "Хочется поздравить "Crave" с Днем Рождения!!! Сказать, что это лучший театр, ничего не сказать...", – заявила Агата. Стройняшка предстала на в томных изгибах с таким же томным выражением лица и уточнила, что в этом нет "никакой пошлости". Правда, воздушные шарики все испортили – не дали зрителям насладится красотами девушки без комплексов. "Crave" заставили меня снова поверить, что я избранная", – написала в своем аккаунте в соцсети Муцениеце.Как всегда подписчики разделились на два лагеря. В одном – "пуритане", а во втором – почитатели истинного искусства. Вопрос "Где мозги?" расположился прямо напротив комплиментов о юном теле матери, родившей двоих детей.Ну а некоторые предположили, что просто одиночество ударило в голову. Так или иначе, надо признать, что Агата Муцениеце снова в эфире. Снова отожгла по полной. А ведь было дело в далеком 2020-м. Об этом "Дни.Ру".