Актриса сделала громкое заявление. Кристина Асмус призвала поклонников поддержать ее новую работу.

Актриса сделала громкое заявление. Кристина Асмус призвала поклонников поддержать ее новую работу.Актриса Кристина Асмус вызвала шок и недоумение у своих поклонников, опубликовав в социальной сети фотографию, на которой она предстала "покалеченной" и в крови.Оказалось, что изображение избитой и кровоточащей актрисы было частью грима и визуальных эффектов для создания реалистичности сцен. "Шокирующее фото снято на моем новом проекте, который мы сейчас снимаем в Питере. Всем орел!", — написала артистка.После этого разъяснения, поклонники Кристины Асмус с облегчением вздохнули, понимая, что их любимая актриса на самом деле в полном порядке. Многие из них выразили свое уважение и восхищение ее профессионализмом и готовностью погрузиться в роль настолько глубоко, что вызывает такие сильные эмоции у зрителей.По всей видимости, яркий снимок был обнародован для привлечения внимания людей. Таким способом Кристина Асмус хотела призвать поклонников посмотреть новую картину "Райцентр", в съемках которой она приняла участие."Мы делали эти проекты для зрителя и хочется, чтобы они запомнились не золотом, а нашими работами и эмоциями от просмотра. Я горжусь обоими этими проектами, а за "Райцентр" я уже получила все мыслимые премии от индустрии и зрителей, ведь работа, правда, феноменальная. И моя лучшая из вышедших на сегодняшний день!", — написала артистка.Стоит отметить, что случаи, когда актеры используют грим и визуальные эффекты для создания реалистичности сцен, не являются редкостью в мире кино и театра. Они демонстрируют насколько серьезно актеры относятся к своей профессии и готовы пойти на максимальные усилия, чтобы передать эмоции и вовлечь зрителей в историю.