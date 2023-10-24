24.10.2023

2023-10-24 10:40:28

Шри-Ланка одобрила бесплатные визы для туристов из России

Кабинет министров Шри-Ланки одобрил выдачу бесплатных виз для туристов из России, сообщил глава МИД страны Али Сабри в социальной сети X.



"Кабинет министров одобряет выдачу бесплатных виз для Индии, Китая, России, Малайзии, Японии, Индонезии и Таиланда с немедленным вступлением в силу в качестве пилотного проекта до 31 марта", — написал дипломат.



Как подчеркивал министр туризма и земель Харин Фернандо, Шри-Ланка намерена отменить визовые сборы для туристов из Китая, России, Индии, Таиланда и Индонезии. По его словам, путешественникам из этих стран при посещении острова будет необходимо получить визу, но плата за это не взимается.



Фернандо пояснил, что власти хотят получить больше туристов из этих государств и достичь поставленной цели по привлечению пяти миллионов туристов для ежегодного посещения Шри-Ланки в ближайшие годы.