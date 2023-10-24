Смотрите Вести в 14.30: Когда и чем закончится реконструкция ковровского сквера...
Смотрите "Вести" в 14.30: Когда и чем закончится реконструкция ковровского сквера "Культура"
Проект не фонтан?
- В мэрии Коврова недовольны подрядчиком, подрядчик - документацией на фонтан... Когда и чем закончится реконструкция ковровского сквера "Культура"?
Профессия спасатель
- Не экскурсия - профориентация... Региональное управление МЧС подключилось к проекту "Билет в будущее".
Сильно красивая.
- И вопреки всем сомневающимся...Владимирская спортсменка Маргарита Власова вернулась с бронзой с Чемпионата России по бодибилдингу.