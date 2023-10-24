Российский актер, снявшийся во многих картинах, заявил о финансовых трудностях на всю страну.

Российский актер, снявшийся во многих картинах, заявил о финансовых трудностях на всю страну.Ни для кого не секрет, что далеко не все жители нашей страны довольны своим финансовым положением. За последние несколько месяцев эта проблема коснулась и некоторых знаменитостей. Многие звезды активно ищут способы, чтобы сохранить и преумножить то, что было нажито честным трудом. Однако известный актер России Александр Устюгов не входит в их число.За свою многолетнюю карьеру артист сыграл немало ярких ролей. Более того, на экраны по-прежнему ежегодно выходит по несколько картин с его участием. Несмотря на это, как призналась звезда сериала "Ментовские войны", несметными богатствами она похвастаться не может.В беседе с Александр Устюгов поделился, что его тревожит колебание цен и курса доллара. Впрочем, по словам артиста, риск лишиться заработанного и обнищать его не беспокоит. Актер пожаловался, что и без того испытывает финансовые трудности."Так как я нищ, терять мне особо нечего. Деньги храню в трехлитровой банке с огурцами", – рассказал Устюгов.На первый взгляд может показаться странным, что знаменитый артист оказался на мели, ведь его карьера в кино процветает. Актер не только регулярно снимается, но и является владельцем бара, а также руководит собственной музыкальной группой "Экибастуз". Впрочем, не стоит забывать, что копить и грамотно распоряжаться финансами умеют не все. Возможно, Александр Устюгов входит в число таких людей.Ранее "Дни.ру" о том, как выглядит и кем хочет стать 14-летняя дочка Александра Устюгова и Янины Соколовской.