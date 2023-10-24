Победителям второго этапа акции «Офис в кармане» вручили современные смартфоны от Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Победителям второго этапа акции «Офис в кармане» вручили современные смартфоны от Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». Для участия было необходимо до 30 сентября зарегистрироваться в личном кабинете и подписаться на электронную квитанцию. Условия выполнили 42 838 человек. Среди них методом случайного выбора определили трех обладателей современных смартфонов. Розыгрыш проходил в прямом эфире официальной группы филиала «Вконтакте».Напомним, что это уже второй розыгрыш призов среди клиентов, выбравших дистанционные сервисы компании. В июле смартфоны достались жителям Судогодского района, Коврова и Владимира. В этот раз современные гаджеты получили три человека из Лакинска и Кольчугино и областного центра.Среди них Наталья Алексеенко: «Летом я купила новую квартиру. Во время оформления лицевого счета прошла регистрацию в Личном кабинете и оформила подписку на электронную квитанцию. Пользоваться сервисами очень просто даже мне, возрастному человеку. Это так здорово, когда за удобства еще и подарок получаешь».Мы благодарим клиентов, которые сделали осознанный выбор в пользу дистанционных сервисов «ЭнергосбыТ Плюс». В сентябре у пользователей Личного кабинета появилась возможность оплачивать коммунальные услуги с помощью Системы быстрых платежей и возвращать кешбэк* 1% от суммы платежа. Чтобы поучаствовать в акции, нужно зарегистрироваться в программе лояльности на privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!)». Кешбэк будет начислен на счёт в том банке, с которого проводили оплату. Максимальная сумма возврата по акции не ограничена. Организатор акции: АО «НСПК». Вся информация об организаторе акции, правилах и сроках её проведения размещена на странице акции на сайте https://privetmir.ru и на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Акции».Реклама.