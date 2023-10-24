В городе Юрьев-Польский местному жителю отказали в восстановлении на работе и компенсации...

В городе Юрьев-Польский местному жителю отказали в восстановлении на работе и компенсации морального вреда.Как сообщает пресс-служба Юрьев-Польского районного суда, мужчина (Л.) просил восстановить его на работе, взыскать с ответчика средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда (50 000 рублей).Выяснилось, что с 13 декабря 2013 года он работал охранником в ООО ЧОО «Рысь».Приказом работодателя от июля 2023 года Л. был уволен по причине отказа от продолжения работы «в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора».Увольнение по указанному основанию, в свою очередь, истец счёл незаконным.Представители ответчика с иском не согласились.Выслушав объяснения сторон, суд пришёл к выводу о том, что изменение определенных сторонами условий трудового договора стало «следствием изменений организационных условий труда».Дело в том, что дополнительное соглашение к трудовому договору от мая 2023 было заключено между Л. и ООО ЧОО «Рысь» в результате добровольного согласия.А после отказа мужчины работать в новых условиях, ответчик уведомил истца о том, что данный «отказ» является основанием для расторжения трудового договора.«О предстоящих изменениях условий трудового договора Л. был уведомлен своевременно, то есть за два месяца до увольнения он имел достаточное время для принятия решения о работе в новых условиях либо поиска нового места...» - пояснили в пресс-службе Юрьев-Польского районного суда.Уточняется, что ответчик неоднократно, в том числе в день увольнения, предлагал истцу работать в новых условиях, но тот "сам отказался".Как итог: доказано, что порядок расторжения трудового договора с истцом ответчиком не нарушен.И при таких обстоятельствах в удовлетворении исковых требованиях судом было отказано.Фото: pxfuel.com