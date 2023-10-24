В Коврове к реконструкции сквера с фонтаном у ДК Родина приступит новый подрядчик. Контракт с...

В Коврове к реконструкции сквера с фонтаном у ДК "Родина" приступит новый подрядчик.Контракт с предыдущим был расторгнут. Строители и мэрия города обвиняют в срыве сроков друг друга. Репортаж Полины Лаптевой.Ковровский сквер "Культура" до сих пор на реконструкции, но рабочих не видно. Второй этап благоустройства начался в феврале этого года. Конкурс выиграла компания с названием "Агуна". Строители выполнили всю "грязную" работу: Проведен демонтаж старого покрытия, подготовлены дороги под брусчатку, расставлены поребрики, заложен фундамент фонтана. Но подрядчик не уложился в срок и контракт был разорван. В руководстве "Агуны" заявляют, что задержка произошла по вине администрации Коврова. Предоставленная мэрией техдокументация на фонтан была не полной.Александр Болунов. заместитель генерального директора ООО "Агуна":- Куда трубы подводить, сверху, снизу, сколько труб, какие трубы диаметром, какие ставить насосы, какие ставить форсунки. Ничего этого не было.По согласованию с городской администрацией, рассказывает подрядчик, для разработки проекта фонтана, пришлось обратиться в московскую организацию. А это- дополнительные вложения. Однако мэрия проект отозвала.Александр Болунов, заместитель генерального директора ООО "Агуна":- В этом проекте трубы, с двух труб оно выросло до 13 труб. Правильные насосы, правильные форсунки, вся схема подключения, весь блок управления, что в принципе, в документации, которую предоставила Ковровская администрация полностью отсутствовала.Администрация претензии в свой адрес отвергает.Елена Корякина, заместитель главы города по экономической политике, техническому развитию и инвестициям:- Фонтан не является объектом капитального строительства, т.е. такого проекта, как предполагал подрядчик быть не может. Визуализация, основная часть, концепция, смета - все это было.Общая сумма по контракту- 26 миллионов рублей. Четыре из них подрядчик успел получить. Сейчас мэрия заключила контракт с новой организацией- срок завершения работ 10-е декабря. Укладывать брусчатку и асфальт будет зарегистрированная в Петушках компания "Антея". Материалы уже закуплены. Строительство фонтана же выведено в отдельный контракт и отложено на следующий год.Полина Лаптева, Алексей Ковалев, Вести Владимир.