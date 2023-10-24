Правоохранители задержали 22-летнего стажёра ковровского салона сотовой связи.

Правоохранители задержали 22-летнего стажёра ковровского салона сотовой связи. Молодого человека подозревают в совершении кражи на почти полмиллиона рублей. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.С заявлением о пропаже трёх дорогих смартфонов и 180 тыс. рублей наличными в полицию обратился директор предприятия. Подозрение пало на стажёра, парня задержали и допросили.Фигурант во всём признался. Стражи порядка изъяли у задержанного все похищенные телефоны, а вот денег не было. Наличностью, по словам обвиняемого, он расплатился за долги.В настоящий момент в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Стажёр находится под подпиской о невыезде.