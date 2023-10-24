Владимирский киноклуб представляет фильм о мечтателе, который смог добиться своего. Сезон...

Владимирский киноклуб представляет фильм о мечтателе, который смог добиться своего.Сезон кинопоказов в областной научной библиотеке сегодня продолжит британская картина «Мальчик, который обуздал ветер».Фильм снят по мотивам биографической книги про африканского юношу, который помог односельчанам построить в деревне первый ветряк и спас себя и других от голода. В силу бедности лишенный возможности ходить в школу, парень тайком посещает школьную библиотеку, черпает знания из книг, а для прототипа ветряка разбирает самое ценное, что есть у семьи - единственный в деревне велосипед. Смотрим и обсуждаем в 18.00.