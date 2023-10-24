Владимирский Минздрав ожидает поставку 275 тысяч доз вакцины от гриппа. 23 октября состоялось заседание Правительства Владимирской области, где одной из основных тем стала вакцинация от

Владимирский Минздрав ожидает поставку 275 тысяч доз вакцины от гриппа. 23 октября состоялось заседание Правительства Владимирской области, где одной из основных тем стала вакцинация от гриппа взрослых и детей. О темпах прививочной кампании доложил министр здравоохранения Артём Осипов. Артем Осипов, министр здравоохранения области По темпам вакцинации на текущий момент мы достигли порядка 25 процентов, с