Во Владимирской области пользователи делятся фото обледеневших автомобилей. В соцсетях...

Во Владимирской области пользователи делятся фото обледеневших автомобилей.В соцсетях пользователи делятся фотографиями ночной непогоды - в область пришло похолодание. Первыми снег утром обнаружили автолюбители."Ну вот и выпал снег! Ура, товарищи!" - пишут пользователи. Но обрадовались не все - это "утренняя жесть" - высказываются некоторые в комментариях.По прогнозам синоптиков, совсем скоро снег будет идти уже ежедневно. Ночью стоит ждать только "минусовой" температуры.(ВК Подслушано во Владимире)