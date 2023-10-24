33-ий регион может похвастаться самым низким уровнем безработицы в Центральном федеральном округе. Москва отстала всего на 0,1%, сообщили в пресс-службе Минтруда. Уровень безработицы во

33-ий регион может похвастаться самым низким уровнем безработицы в Центральном федеральном округе. Москва отстала всего на 0,1%, сообщили в пресс-службе Минтруда. Уровень безработицы во Владимирской области составляет 1,7%, что на 1% ниже аналогичного периода прошлого года и на 1,3% общероссийского показателя (3% по России). По состоянию на 23 октября, в органы службы занятости заявлено 21,4