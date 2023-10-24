Во Владимирской области полным ходом идут вакцинация населения от гриппа.

Во Владимирской области полным ходом идут вакцинация населения от гриппа. На настоящий момент прививочный план по взрослым гражданам выполнен на 26%, по детям – более чем на 50%. Об этом сообщила регионального правительства.Областные учреждения здравоохранения обеспечены медицинскими препаратами в нужном количестве. На текущий момент в регион привезли свыше 221 тыс. доз вакцины. На очереди поставка ещё 275 тыс. доз.В лидеры по числу привитых граждан вырвались Гороховецкий, Камешковский, Меленковский, Муромский и Селивановский районы. Среди отстающих – вязниковцы, а также жители Коврова и Владимира.Как отметил министр здравоохранения области Артём Осипов, жителей продолжают информировать о вакцинации, что даёт положительный результат.