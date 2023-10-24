Юный певец из Владимирской области Максим Резниченко стал победителем патриотического проекта Олега...

Юный певец из Владимирской области Максим Резниченко стал победителем патриотического проекта Олега Газманова.Максим Резниченко, ученик педагога и музыканта Светланы Островской, стал победителем проекта "Родники". Конкурс патриотической песни организовал народный артист России Олег Газманов. Чем певец из Гусь-Хрустального района покорил жюри?Его называют "открытием года". Стать известным на всю страну одиннадцатикласснику из города Курлова Максиму Резниченко помог случай. На концерте группы "Ночные снайперы" откликнулся на предложении солистки выйти на сцену и спеть. И спел так , что публика не забыла. Запись с концерта разлетелась по соцсетям и набрала огромное количество просмотров. А результатом стало приглашение на телеканал Россия 1, в программу "Песни от всей души" Андрея Малахова.Успех ученика не мог не окрылить педагога Максима Светлану Островскую. Он занимается у неё с одиннадцати лет.Светлана Островская, преподаватель Высшей школы музыки и театра ВлГУ:- Это нашло так много откликов земляков, что захотелось попробовать его сольный проект. Я предложила Максиму написать для него песню. Он был очень рад этому, воодушевлён.Светлана решила написать мелодию специально для Максима. Так родилась песня "Победа будет за нами." И хотя Максиму всего 17 лет, ему удалось передать слушателям патриотическое настроение.- Победа будет за нами, им небеса отвечали. Мы россияне!Максим Резниченко, студент 1 курса Высшей школы музыки и театра ВлГУ:- Все мы знаем, что у каждого человека есть сейчас какие-то переживания на счёт событий, которые сейчас происходят. У меня они тоже есть! И поэтому хочется сказать, хочется заявить о том, что мы русские добрые люди, которые тоже хотят развиваться, любить, творить и радоваться жизни!Песня писалась легко- рассказывает Светлана. Замысел родился в феврале- а уже к 9-му мая сняли клип. Он сразу нашел отклик на просторах интернета.Светлана Островская, преподаватель Высшей школы музыки и театра ВлГУ:- Очень актуальная тема сейчас для всех абсолютно. Вне зависимости кто как к этому относится. Тема СВО, тема агрессивного такого отношения западного мира к нашему мировоззрению, она кажется очень актуальной, захотелось высказать свои мысли, обсудила это с Максимом! Ну и как-то песня вылилась сама! Ничего искусственного я не придумала.Ну а главной победой для творческого тандема стало участие в конкурсе патриотической песни "Родники", который организовал Олег Газманов. И в итоге - 2 место в номинации" Лучшая песня" и приглашение на гала-концерт.- Для меня - это огромный опыт. Я никогда не пел в жанре поп-рок. Я пою лирику. Больше такие лирические медленные произведения и поэтому для меня это тоже огромный опыт! Для меня это выход на новый уровень по энергетике, по силе.Творческий проект композитора и исполнителя продолжается. Максим поступил в Высшую школу музыки и театра ВлГУ, где теперь преподает его педагог. И совсем скоро они обещают премьеру новой песни.Вера Куликова, Алексей Ковалёв. Вести-Владимир.