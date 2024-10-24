В декабре 2024 года в Московской области планируют открыть Мытищинскую хорду, которая станет северным дублером МКАД.
В декабре 2024 года в Московской области планируют открыть Мытищинскую хорду, которая станет северным дублером МКАД.
Эта магистраль, соединяющая несколько ключевых трасс,
улучшит транспортную доступность для жителей городов Мытищи, Долгопрудный,
Королёв, Пушкино и северо-восточной части Москвы. Вместе с реконструкцией
Афанасовского и Пироговского шоссе они создадут единый дорожный узел.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв лично оценил
готовность участка хорды и отметил, что проект реализован в рамках частной
концессионной инициативы.
«Все наши проекты всегда нацелены на одно – улучшение
качества жизни людей. Мы используем для этого все доступные механизмы:
стараемся попасть в федеральные программы, выстраивать диалог с бизнесом.
Концессия позволяет нам привлечь дополнительные финансы и воплотить в жизнь
дорогостоящие проекты. Мытищинская хорда – яркий пример такого сотрудничества.
Строители обещали запустить эту трассу в декабре, чтобы жители еще до конца
года смогли почувствовать перемены, увидеть заметное улучшение дорожной ситуации»,
– рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Отмечается, что Мытищинская хорда соединит Ярославское
шоссе с Дмитровским, Пироговским и Осташковским шоссе. Длина новой трассы
составит 16,1 км, и она будет оснащена 11 мостами, 6 транспортными развязками и
системой взимания оплаты «Свободный поток», как на ЦКАД.
Кроме того, новая дорога позволит существенно сократить
время в пути, например, из Пушкино в Долгопрудный можно будет доехать всего за
30 минут. Это положительно скажется на более чем 850 тысячах жителей региона.