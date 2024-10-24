В декабре 2024 года в Московской области планируют открыть Мытищинскую хорду, которая станет северным дублером МКАД.

В декабре 2024 года в Московской области планируют открыть Мытищинскую хорду, которая станет северным дублером МКАД.Эта магистраль, соединяющая несколько ключевых трасс,улучшит транспортную доступность для жителей городов Мытищи, Долгопрудный,Королёв, Пушкино и северо-восточной части Москвы. Вместе с реконструкциейАфанасовского и Пироговского шоссе они создадут единый дорожный узел.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв лично оценилготовность участка хорды и отметил, что проект реализован в рамках частнойконцессионной инициативы.«Все наши проекты всегда нацелены на одно – улучшениекачества жизни людей. Мы используем для этого все доступные механизмы:стараемся попасть в федеральные программы, выстраивать диалог с бизнесом.Концессия позволяет нам привлечь дополнительные финансы и воплотить в жизньдорогостоящие проекты. Мытищинская хорда – яркий пример такого сотрудничества.Строители обещали запустить эту трассу в декабре, чтобы жители еще до концагода смогли почувствовать перемены, увидеть заметное улучшение дорожной ситуации»,– рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Отмечается, что Мытищинская хорда соединит Ярославскоешоссе с Дмитровским, Пироговским и Осташковским шоссе. Длина новой трассысоставит 16,1 км, и она будет оснащена 11 мостами, 6 транспортными развязками исистемой взимания оплаты «Свободный поток», как на ЦКАД.Кроме того, новая дорога позволит существенно сократитьвремя в пути, например, из Пушкино в Долгопрудный можно будет доехать всего за30 минут. Это положительно скажется на более чем 850 тысячах жителей региона.