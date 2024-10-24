Исторический центр Владимира отснимут топографы. Это нужно для того, чтобы разработать проект планировки территории. Напомним, о планах мэрии на «регенерацию» центра города стало известно

Исторический центр Владимира отснимут топографы. Это нужно для того, чтобы разработать проект планировки территории. Напомним, о планах мэрии на «регенерацию» центра города стало известно в августе. И вот теперь на Госзакупках появился лот. Власти ищут подрядчика, который выполнит топографическую съемку исторического центра города. За цифровую модель мэрия предлагает заплатить 2,2 миллиона рублей. Согласно документации, снимать