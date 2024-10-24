Пожар на ферме при Свято-Благовещенском женском монастыре в деревне Ефимово случился в ночь с 23 на 24 октября. В 23:36 вызов поступил спасателям. Как рассказали в МЧС, на место выезжали 13 человек
Пожар на ферме при Свято-Благовещенском женском монастыре в деревне Ефимово случился в ночь с 23 на 24 октября. В 23:36 вызов поступил спасателям. Как рассказали в МЧС, на место выезжали 13 человек личного состава и 4 пожарных машины. Огонь удалось потушить, сгорели 300 квадратов фермы. Пламя уничтожило птиц – 50 куриц и 50 перепелов. Прокомментируйте