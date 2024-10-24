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<a href="https://33live.ru/novosti/24-10-2024-na-ferme-pri-monastyre-v-kirzhachskom-rajone-na-pozhare-sgoreli-kury-i-perepela.html" target="_blank">На ферме при монастыре в Киржачском районе на пожаре сгорели куры и перепела</a> - Пожар на ферме при Свято-Благовещенском женском монастыре в деревне Ефимово случился в ночь с 23 на 24 октября. В 23:36 вызов поступил спасателям. Как рассказали в МЧС, на место выезжали 13 человек