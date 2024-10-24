После 2-х лет судов вместо «мягкого» приговора – ничего. Бывший врач из Владимира, Роман Черепанов, не понесет ответственности за смерть 5-летнего Тимофея Малыгина. Напомним, мальчик умер 18

После 2-х лет судов вместо «мягкого» приговора – ничего. Бывший врач из Владимира, Роман Черепанов, не понесет ответственности за смерть 5-летнего Тимофея Малыгина. Напомним, мальчик умер 18 октября 2022 года. За день до этого у малыша разболелся живот и поднялась температура, Тимофея отправили на скорой в ОДКБ. Пациенту поставили диагноз «острый живот» и отправили домой.